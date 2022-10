Dziś debiutuje Dakar Desert Rally. Zwiastun pokazuje góry, pustynię i śnieg

Dziś do sklepów trafia najnowsza ścigałka od Saber Porto. Dakar Desert Rally jest dostępny na pecetach (poprzez Steama i Epic Games Store) oraz systemach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Series X/S. Oczywiście, jak to zwykle bywa w tego typu sytuacjach, twórcy i wydawca pokazali ładny zwiastun premierowy. Zobaczycie na nim jazdę autami, quadami i motocyklami crossowymi przez różne malownicze krajobrazy. Filmik publikujemy na samym dole.

Recenzja Dakar Desert Rally. Plusy i minusy gry

Przy okazji warto napomknąć, że na GRAM.pl wisi już recenzja Dakar Desert Rally. Nasz redaktor nie szalał z ocenianiem – jego zdaniem ścigałce sporo brakuje do ideału. Przede wszystkim nie ma tu na razie zbyt wiele zawartości (ta ma pojawić się z kolejnymi aktualizacjami); trochę denerwują też spadki płynności. Jednak plusów także jest dużo – należą do nich ładna oprawa wideo, przyjemność płynąca z jazdy i mnogość licencji. Pełen tekst przeczytacie pod tym adresem.