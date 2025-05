Dziki Gon powróci w finałowym sezonie Wiedźmina. Wątek już wzbudza kontrowersje wśród fanów

Piąty i zarazem ostatni sezon Wiedźmina jest już na etapie zdjęciowym. Jeszcze pod koniec kwietnia mogliśmy zobaczyć pierwsze fotografie z planu produkcji, a niedawno potwierdzono, że jedna z ulubionych postaci fanów powróci jeszcze w czwartym sezonie. Teraz serwis Redanian Intelligence potwierdził, że w ostatnich odcinkach serialowego Wiedźmina od Netflixa zobaczymy Dziki Gon na czele z Eredinem. Będzie to domknięcie jego historii, która rozpoczęła się jeszcze w prequelu Wiedźmin: Rodowód krwi z 2022 roku. Choć dla fanów gier CD Projekt RED czy książek Andrzeja Sapkowskiego to znajome postacie, serialowa wersja tej mrocznej kawalkady znacząco odbiega od oryginału.

Wiedźmin – w piątym sezonie powróci Dziki Gon

W literackim kanonie Dziki Gon to elitarna kawaleria Aen Elle, elfów z równoległego świata, której dowodzi Eredin Bréacc Glas. Ich głównym celem było pojmanie Ciri i wykorzystanie jej mocy do podporządkowania sobie innych wymiarów. Ciri trafia do świata Aen Elle i ucieka, co prowadzi do dalszych wydarzeń znanych z książki „Pani Jeziora”.