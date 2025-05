Dziewięć klasyków w jednej paczce Star Wars: Grand Collection. Użytkownicy PlayStation mogą jednak odczuć zawód

W skład pakietu Star Wars: Grand Collection wchodzi aż dziewięć tytułów z różnych okresów historii serii, oferując fanom możliwość ponownego zanurzenia się w odległej galaktyce. To idealna okazja by nadrobić świetnie oceniane klasyki.

Star Wars: Grand Collection jest już dostępne

W czasie gdy na nowe informacje o remake'u Knights of the Old Republic czy trzeciej grze z serii Jedi od Respawn nadal czekamy, Star Wars: Grand Collection daje graczom konkretną okazję, by wrócić do najbardziej cenionych klasyków. Zestaw jest już dostępny na Nintendo Switch, PlayStation 4 i PlayStation 5 w cenie 89,99 dolarów czyli około 340 złotych. Wśród gier znajdziemy między innymi The Force Unleashed, Jedi Knight 2: Jedi Outcast, a także oba kultowe tytuły z serii Knights of the Old Republic – chociaż tutaj pojawia się pewien haczyk.