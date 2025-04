Dzięki tej promocji Xbox na kultową grę FPS, znowu zapolujemy na dinozaury

Turok kosztuje teraz grosze.

Miłośnicy klasycznych shooterów mają powód do radości. W ramach wiosennej wyprzedaży w sklepie Xbox, kultowa gra Turok została przeceniona aż o 75%. To świetny powód, by odświeżyć sobie ten niezapomniany klasyk. Turok w promocji na Xbox Zamiast standardowej ceny 69,99 zł, za odświeżoną wersję tego klasyka zapłacimy teraz jedynie 17,49 zł. Skusicie się?

Turok to FPS z dinozaurami w roli głównej, pierwotnie wydany w 1997 roku przez Acclaim. Obecna wersja to remaster przygotowany przez Nightdive Studios, które specjalizuje się w przywracaniu dawnych hitów do życia – z usprawnioną grafiką, obsługą wyższych rozdzielczości i płynniejszą rozgrywką. Na konsolach Xbox gra ukazała się w 2018 roku i od tamtej pory doczekała się szeregu optymalizacji, również pod kątem nowej generacji. Warto przypomnieć, że gra dostała niedawno aktualizację.

GramTV przedstawia:

W grze wcielamy się w Turoka – wojownika, który przemierza tajemniczy świat pełen prymitywnych bestii, obcych, mutantów i, oczywiście, dinozaurów. To intensywna, oldschoolowa strzelanka z dużym naciskiem na eksplorację i dynamiczną walkę, która wciąż potrafi dostarczyć solidnej dawki adrenaliny. Promocja na Turoka to tylko jeden z wielu przykładów atrakcyjnych obniżek dostępnych obecnie w ramach wiosennej wyprzedaży Xbox. Jeśli szukacie pretekstu, by wrócić do epoki dinozaurów – lepszy moment może się nie powtórzyć.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.