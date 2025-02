Dyrektor kreatywna The Sims 4 powiedziała, dlaczego ta seria jest według niej wyjątkowa

Według Anny Huerty, starszej dyrektor kreatywnej The Sims 4, siła marki The Sims leży w jej otwartości i braku oceniania, bowiem każdy może grać na swój własny sposób.

The Sims to jedna z najbardziej kultowych serii w historii gier, która od 25 lat inspiruje graczy na całym świecie. Zanim Anna Huerta dołączyła do studia Maxis należącego do Electronic Arts, już wcześniej miała profesjonalne doświadczenie z The Sims. Teraz będąc już dyrektorem kreatywnym, postanowiła wyjaśnić dlaczego popularna seria jest według niej tak wyjątkowa.

Jednym z najważniejszych aspektów pracy w Maxis jest głębokie zrozumienie opinii społeczności i przekuwanie jej na konkretne zmiany w grze. Chociaż fani The Sims 4 nie zawsze byli zadowoleni z wprowadzanych aktualizacji czy poprawek, zdolność zespołu deweloperskiego do filtrowania i wdrażania tych uwag pozwoliła serii utrzymać swoją pozycję przez 25 lat, a samej czwartej części – przez dekadę.

W rozmowie z serwisem Polygon, Anna Huerta opowiedziała o swojej bogatej karierze w branży gier i drodze, która doprowadziła ją do pracy nad The Sims, serią, która w jej oczach stała się synonimem kreatywnej swobody i inkluzywności. Bez względu na to, jak rozwijać się będzie przyszłość The Sims, jedno pozostaje pewne - to gra, która pozwala każdemu tworzyć swoją własną, niepowtarzalną historię i do tego nawiązała Huerta: