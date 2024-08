Dyplomatka powróci na platformę Netflix z drugim sezonem. Keri Russell ponownie w roli ambasador USA

Netflix ogłosił, że twórcy dostali zielone światło dla realizacji drugiego sezonu serialu Dyplomatka. Pierwsza seria przypadła widzom do gustów, a więc nic dziwnego, że doczeka się kontynuacji. Keri Russell ponownie wcieli się w Kate, ambasadorkę USA w Wielkiej Brytanii, która musi mierzyć się z rozmaitymi nieprzewidywalnymi zdarzeniami, a współpraca z sojusznikiem okazuje się dużo trudniejsza, niż oczekiwano.

Keri Russell ponownie w głównej roli w serialu Dyplomatka

Centralną postacią serialu jest Kate, zawodowa dyplomatka, która miała być wysłana do Afganistanu, ale zamiast tego zostaje ambasadorem w Wielkiej Brytanii. Ta kobieta jest genialna, twarda i czasami cyniczna i z pewnością byłaby idealnym człowiekiem do wykonania misji w Afganistanie, ale trafiła do Europy, gdzie okazuje się, że niezbyt nadaje się do gładkich występów przed kamerami i kiepsko radzi sobie z układaniem stosunków z rozmaitymi oficjelami. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze mąż Hal, też dyplomata, ale chyba bardziej polityczny celebryta. Trudno powiedzieć, która rola jest trudniejsza dla tytułowej dyplomatki.

Drugi sezon ma pokazać widzom jak pani ambasador poradzi sobie z problemem stworzonym przez grającego nie fair ekscentrycznego premiera Wielkiej Brytanii. Bohaterów zostawiliśmy z nierozwiązaną sprawą sfingowanego ataku na brytyjski okręt marynarki wojennej, stawiający świat na krawędzi poważnego konfliktu. Co będzie dalej?