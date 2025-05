Dynasty Warriors wciąż czeka na sukces na Zachodzie. Producent wyraża swoje szczere zdanie

Tomohiko Sho, dyrektor i producent w studiu Omega Force, który nadzorował tegoroczną odsłonę zatytułowaną Dynasty Warriors: Origins, podzielił się swoją oceną dotyczącą obecnego statusu popularnej serii gier na rynkach zachodnich. W rozmowie dla portalu GamesMarkt, Sho stwierdził, że jego zdaniem seria Dynasty Warriors nie jest jeszcze na etapie, w którym można by ją nazwać sukcesem na Zachodzie.

Dynasty Warriors, a sukces na rynku zachodnim

Mimo tej oceny producent wyraził optymizm co do przyszłości. Uważa on, że seria ma w sobie potencjał, aby w przyszłości zdobyć wielu nowych fanów w regionach zachodnich. Sho ma nadzieję, że ewentualna kolejna główna odsłona serii przyciągnie jeszcze więcej nowych graczy.