Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered opóźnione bezterminowo. Lu Bu musi poczekać

We wrześniu ubiegłego roku otrzymaliśmy zapowiedź pełnoprawnego remastera kultowego Dynasty Warriors 3. Projekt zapowiadał się bardzo obiecująco: twórcy porzucili stary silnik na rzecz Unreal Engine 5, obiecując grafikę godną obecnej generacji przy zachowaniu klasycznych starć z udziałem tysięcy wrogów. Premiera była zaplanowana na 19 marca 2026 roku, ale właśnie dowiedzieliśmy się, że ten termin jest już nieaktualny.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered – Koei Tecmo z przykrą wiadomością

Oficjalny komunikat Koei Tecmo America opublikowany w serwisie X nie pozostawia złudzeń – gra została opóźniona bezterminowo. Producent tytułu tłumaczy tę decyzję faktem, że jest to pierwszy tak duży remaster w historii serii. Deweloperzy chcą mieć pewność, że produkt końcowy „w pełni usatysfakcjonuje fanów”, a jakość rozgrywki będzie stała na najwyższym możliwym poziomie. Możemy zakładać, że wspomniane już ambitne zapowiedzi przysporzyły deweloperem więcej trudności, niż na początku przypuszczano.

