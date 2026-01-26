Zaloguj się lub Zarejestruj

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered opóźnione bezterminowo. Lu Bu musi poczekać

Mikołaj Berlik
2026/01/26 16:00
Koei Tecmo poinformowało, że odświeżone Dynasty Warriors 3 nie dotrzyma marcowego terminu.

We wrześniu ubiegłego roku otrzymaliśmy zapowiedź pełnoprawnego remastera kultowego Dynasty Warriors 3. Projekt zapowiadał się bardzo obiecująco: twórcy porzucili stary silnik na rzecz Unreal Engine 5, obiecując grafikę godną obecnej generacji przy zachowaniu klasycznych starć z udziałem tysięcy wrogów. Premiera była zaplanowana na 19 marca 2026 roku, ale właśnie dowiedzieliśmy się, że ten termin jest już nieaktualny.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered – Koei Tecmo z przykrą wiadomością

Oficjalny komunikat Koei Tecmo America opublikowany w serwisie X nie pozostawia złudzeń – gra została opóźniona bezterminowo. Producent tytułu tłumaczy tę decyzję faktem, że jest to pierwszy tak duży remaster w historii serii. Deweloperzy chcą mieć pewność, że produkt końcowy „w pełni usatysfakcjonuje fanów”, a jakość rozgrywki będzie stała na najwyższym możliwym poziomie. Możemy zakładać, że wspomniane już ambitne zapowiedzi przysporzyły deweloperem więcej trudności, niż na początku przypuszczano.

Przypomnijmy, że Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered to nie tylko „podstawka”, ale również kultowy dodatek Xtreme Legends. W zestawie otrzymamy:

  • Ponad 40 grywalnych oficerów z unikalnymi stylami walki.
  • Odświeżone, widowiskowe sekwencje starć z armiami liczącymi tysiące jednostek.
  • Nowe wątki fabularne, system personalizacji ochroniarzy oraz dodatkowe bronie z rozszerzenia XL.
  • Cztery wymagające tryby wyzwań.

Niestety, na ten moment nie wiadomo, czy mówimy o kilku miesiącach poślizgu, czy premierze przesuniętej na rok 2027. Koei Tecmo obiecuje podać nową datę, „gdy tylko będzie to możliwe”.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered zmierza na PC oraz konsole nowej generacji.

