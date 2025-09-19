Dying Light: The Beast z premierowym trailerem. Kyle Crane wraca po 13 latach

Po niemal dekadzie od wydarzeń w Dying Light: The Following, Kyle Crane powraca w Dying Light: The Beast. Gra jest już dostępna na Xbox Series X/S, PlayStation 5 i PC, a wraz z premierą opublikowano efektowny trailer wprowadzający do fabuły i mechanik rozgrywki.

Dying Light: The Beast – historia i rozgrywka

Po wydarzeniach z dodatku Crane zostaje uwięziony przez GRE i tajemniczą postać zwaną Baronem. Po 13 latach brutalnych eksperymentów protagonistowi udaje się uciec, a jego nowe moce pozwalają siać spustoszenie wśród zombie i Chimery. Gra oferuje zarówno skradanie się i walkę dystansową, jak i możliwość użycia trybu Beast Mode, który znacznie zwiększa możliwości bojowe Crane’a.