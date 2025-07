Dying Light: The Beast i mikrotransakcje? Techland rozwiewa wątpliwości graczy

Usłyszeliśmy komentarz dyrektora.

Dying Light 2: Stay Human wzbudziło sporo kontrowersji, gdy Techland wprowadził do gry wirtualną walutę DL Points. Gracze musieli kupować specjalne pakiety punktów, by zdobywać kosmetyczne dodatki – a tradycyjny sklep został wycofany. Wygląda jednak na to, że nadchodzące Dying Light: The Beast nie powtórzy tego błędu. Dying Light: The Beast – bez mikrotransakcji i wirtualnej waluty? Na Twitterze/X jeden z fanów zapytał dyrektora marki Dying Light, Tymona Smektałę, czy w nowej grze pojawi się wirtualna waluta i mikrotransakcje. Odpowiedź była krótka, ale konkretna: „Not planned”. Dla społeczności rozczarowanej działaniami Techlandu przy Dying Light 2 to dobra wiadomość. Wczytywanie ramki mediów.

DL Points trafiły do Dying Light 2 półtora roku po premierze i zostały ostro skrytykowane. Gracze zarzucali studiu chciwość i próbę ominięcia prowizji platformowych, a ceny pakietów punktów były ustawione tak, by zmuszać do kupowania więcej niż potrzeba.

Dying Light: The Beast miało ukazać się latem 2025 r., ale Techland opóźnił premierę o miesiąc, by dopracować szczegóły. Tymon Smektała w rozmowie podczas Summer Game Fest przyznał, że nowa gra to „początek nowej ery Dying Light” i w praktyce można ją traktować jako Dying Light 3. Brak mikrotransakcji to krok, który może pomóc odzyskać zaufanie graczy. Dying Light: The Beast ma zadebiutować jesienią 2025 r. na PC, PS5 i Xbox Series X/S.