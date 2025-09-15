Dying Light: The Beast bije rekordy przedsprzedaży. Techland współpracował z The Monster Factory nad udźwiękowieniem zombie

Nowy Dying Light przyciąga uwagę graczy na całym świecie. Premiera zaplanowana jest na 18 września, a przedsprzedaż osiągnęła milion zainteresowanych.

Dying Light: The Beast zadebiutuje na rynku 18 września 2025 roku, wcześniej niż pierwotnie planowano. Premiera wyraźnie nakręciła przedsprzedaż, która już teraz przekracza oczekiwania wydawcy Techland. Dying Light: The Beast – sprzedaż i współpraca przy audio Już 12 września Techland poinformował, że liczba zamówień przedpremierowych przekraczała 1 milion osób na wszystkich platformach – PC i konsolach. Gra znajduje się obecnie w top 10 sprzedaży na Steam, a przewiduje się, że w tym tygodniu może trafić na podium pod względem przychodów.

Twórcy przygotowali również materiał wideo poświęcony warstwie audio w nowej produkcji, w szczególności udźwiękowieniu zombie. Przy tej części gry współpracowano z kanadyjskim studiem The Monster Factory, które wcześniej pracowało przy The Last of Us Part II oraz God of War Ragnarok. Współpraca miała na celu zapewnienie najwyższej jakości dźwięku i immersji w nowym Dying Light.

Dodatkowo, Dying Light: The Beast oferuje szereg usprawnień w mechanice rozgrywki i grafice, które mają zwiększyć dynamikę i realizm zombie apokalipsy. Nowa produkcja ma również rozbudowany system zadań i wydarzeń losowych, które mają sprawić, że każda rozgrywka będzie niepowtarzalna i wymagająca dla graczy na wszystkich poziomach doświadczenia. Dzięki temu Dying Light: The Beast już teraz uchodzi za jeden z najbardziej obiecujących tytułów 2025 roku, a zainteresowanie graczy w przedsprzedaży i pierwsze wyniki sprzedaży wskazują, że produkcja może stać się globalnym hitem Techlandu.