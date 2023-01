Dying Light osiąga kolejny kamień milowy. Techland chwali się sukcesem marki

Za kilka dni Dying Light 2: Stay Human będzie świętować swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji już dziś wieczorem – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – odbędzie się specjalna transmisja live skierowana do fanów wspomnianego tytułu. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych z produkcjami Techlandu. Wrocławskie studio podzieliło się bowiem oficjalnymi wynikami sprzedaży serii Dying Light.

Wyniki sprzedażowe na poziomie 30 mln kopii franczyzy Dying Light to potwierdzenie ogromnego zaufania i zaangażowania społeczności naszych graczy. Trudno o lepszą motywację dla twórców rozrywki. To paliwo dla całego zespołu Techland do dalszego wspierania Dying Light, ale też intensywnych prac nad rozwojem naszego nowego IP open - world osadzonego w uniwersum fantasy – skomentował Paweł Marchewka, założyciel i prezes firmy Techland.

Jednocześnie przedstawiciele wrocławskiego studia zapewnili, że nie zamierzają „spoczywać na laurach” i będą dalej wspierać swoją produkcję poprzez dodawanie „nowych treści i rozwiązań”. Techland ma także „ambitne plany”, które polegają nie tylko na rozwoju Dying Light 2, ale także na dotarciu do „innych mediów i obszarów rozrywki”, np. poprzez zapowiedzianą jakiś czas temu grę planszową.



Przypomnijmy, że Dying Light 2: Stay Human dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.