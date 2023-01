Dying Light 2 świętuje pierwsze urodziny. Twórcy szykują „kilka niespodzianek”

Niemal rok temu na rynku zadebiutowało wyczekiwane przez wiele osób Dying Light 2: Stay Human. Gra zebrała naprawdę dobre recenzje i znalazła swoją rzeszę fanów. Techland natomiast nieustannie rozwija produkcję i regularnie dostarcza graczom nowych atrakcji. Nic więc dziwnego, że polskie studio postanowiło zorganizować specjalną transmisję live, by uczcić pierwsze urodziny wspomnianego tytułu.

Nadchodzi specjalna transmisja live z okazji pierwszych urodzin Dying Light 2: Stay Human

Transmisja z okazji pierwszych urodzin Dying Light 2: Stay Human odbędzie się we wtorek – 31 stycznia – o 20:00 czasu polskiego. Całość będzie można śledzić na oficjalnym kanale studia Techland na platformie Twitch.tv. Czego natomiast możemy spodziewać się na wspomnianym wydarzeniu?



Zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę Techland, w trakcie transmisji deweloperzy podzielą się wspomnieniami związanymi z produkcją, a także porozmawiają o przyszłości Dying Light 2: Stay Human. Wielu graczy z pewnością zainteresuje fakt, że twórcy przygotowali również „kilka niespodzianek”. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na wspomniane wydarzenie.



Przypomnijmy, że Dying Light 2: Stay Human dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.

Wczytywanie ramki mediów.