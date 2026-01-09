Zaloguj się lub Zarejestruj

Dwie kultowe odsłony Resident Evil w drodze na Nintendo Switch 2

Jakub Piwoński
2026/01/09 09:45
Tak przynajmniej wynika z przecieku. Czekamy na potwierdzenie tych informacji.

Nowy przeciek związany z Nintendo Switch 2 ucieszy fanów serii survival horrorów. Według nieoficjalnych doniesień na nową konsolę Nintendo zmierzają aż dwie gry z serii Resident Evil – i to z najwyższej półki. Mowa o Resident Evil 2 Remake oraz Resident Evil 4 Remake, czyli jednych z najlepiej ocenianych odsłon w historii cyklu Capcomu.

Resident Evil 4 Remake
Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 2 Remake i Resident Evil 4 Remake mogą trafić na Switcha 2

Źródłem informacji jest Reece Reilly, branżowy insider i youtuber specjalizujący się w tematyce Nintendo. Twierdzi on, że Capcom planuje wprowadzenie serii Resident Evil Remake na Switcha 2 właśnie za sprawą tych dwóch tytułów. Choć seria Resident Evil nie zawsze była blisko związana z platformami Nintendo, tym razem Japończycy mają być wyjątkowo otwarci na nowy sprzęt. Niestety, na razie próżno szukać konkretów. Reilly zaznacza, że Capcom nie będzie się spieszył z premierą portów. Studio ma najpierw skupić się na Resident Evil Requiem i poczekać, aż „opadnie kurz” po jego debiucie.

GramTV przedstawia:

Premiera Resident Evil Requiem zaplanowana jest na 27 lutego, a Nintendo Switch 2 znajduje się na liście potwierdzonych platform. Jeśli więc przeciek okaże się prawdziwy, Resident Evil 2 Remake i Resident Evil 4 Remake mogą pojawić się na konsoli Nintendo najwcześniej pod koniec 2026 roku, a bardziej realnie – dopiero w 2027 roku. Wszystko też zależy od tego, jak Resident Evil Requiem poradzi sobie na nowej konsoli. Warto jednak zachować zdrowy dystans – Capcom nie skomentował tych rewelacji i raczej nie zrobi tego w najbliższym czasie.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/nintendo-switch-2-leak-reveals-two-resident-evil-games/

Tagi:

News
Capcom
Resident Evil
Resident Evil 2 Remake
Resident Evil 4 Remake
Nintendo Switch 2
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




