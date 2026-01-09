Dwie kultowe odsłony Resident Evil w drodze na Nintendo Switch 2

Nowy przeciek związany z Nintendo Switch 2 ucieszy fanów serii survival horrorów. Według nieoficjalnych doniesień na nową konsolę Nintendo zmierzają aż dwie gry z serii Resident Evil – i to z najwyższej półki. Mowa o Resident Evil 2 Remake oraz Resident Evil 4 Remake, czyli jednych z najlepiej ocenianych odsłon w historii cyklu Capcomu.

Resident Evil 2 Remake i Resident Evil 4 Remake mogą trafić na Switcha 2

Źródłem informacji jest Reece Reilly, branżowy insider i youtuber specjalizujący się w tematyce Nintendo. Twierdzi on, że Capcom planuje wprowadzenie serii Resident Evil Remake na Switcha 2 właśnie za sprawą tych dwóch tytułów. Choć seria Resident Evil nie zawsze była blisko związana z platformami Nintendo, tym razem Japończycy mają być wyjątkowo otwarci na nowy sprzęt. Niestety, na razie próżno szukać konkretów. Reilly zaznacza, że Capcom nie będzie się spieszył z premierą portów. Studio ma najpierw skupić się na Resident Evil Requiem i poczekać, aż „opadnie kurz” po jego debiucie.