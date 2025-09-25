Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Najważniejsza gra galaktyki do odebrania

Epic Games Store znów rozpieszcza swoich użytkowników. W tym tygodniu sklep zaoferuje dwie kolejne darmowe gry do odebrania. Gracze będą mogli w prezencie zdobyć Eastern Exorcist, czyli docenionego side-scrollera, który rozgrywa się w fantastycznej wersji azjatyckiej kultury. Drugą z gier jest Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy, czyli klasyczna przygodówka oparta na licencji popularnej brazylijskiej animacji. Obie produkcje dostępne będą do odebrania od dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego.

Eastern Exorcist to oszałamiająca gra RPG 2D z side-scrollem osadzona w fikcyjnym wschodnim świecie, w którym panuje plaga okrutnych demonicznych potworów. Graj jako wykwalifikowany egzorcysta przeciwko chaotycznemu złu, aby przedzierać się przez brutalny świat i doświadczać nieprzewidzianych uwikłań złożonych istot.

Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy to przygodówka point-and-click o ośmioletnim chłopcu, który mieszka ze swoją ekscentryczną rodziną w cieniu Jorela – przystojnego i popularnego brata. Na podstawie nagradzanej brazylijskiej animacji Brat Jorela, w tej grze wejdziesz w żółte buty samego Brata Jorela i przeżyjesz interaktywną historię pełną komedii, tajemnic oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji! To jak zagranie w zupełnie nowy, pełnometrażowy odcinek kreskówki!

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż oferuje jeszcze dwie darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Samorost 2 oraz Project Winter.