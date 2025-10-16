Zaloguj się lub Zarejestruj

Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Do odebrania wielki hit

Patrycja Pietrowska
2025/10/16 09:00
Prezenty od Epic Games Store.

Kolejny czwartek, kolejne prezenty od Epic Games Store. Zainteresowani mogą tym razem liczyć na dwie produkcje, które przygotował sklep. Wśród nich znalazł się wielki hit, bardzo pozytywnie oceniany przez graczy – Amnesia: The Bunker. Drugą pozycją, którą odbierzemy dzisiaj jest Samorost 3. Przypominamy, że gry przypiszemy do konta od godziny 17:00.

Epic Games Store
Epic Games Store

Amnesia: The Bunker to pierwszoosobowy horror osadzony w opuszczonym bunkrze podczas I WŚ. Zmierz się z czyhającymi w ciemnościach koszmarami. Szukaj i używaj dostępnych narzędzi oraz broni. Za wszelką cenę nie dopuść do zgaśnięcia światła i wydostań się cało.

Samorost 3 to historia niezwykłego kosmicznego gnoma, który dzięki mocy magicznego fletu podróżuje przez wszechświat, by poznać źródło pochodzenia tego tajemniczego instrumentu. Odwiedź dziewięć unikalnych, ubarwionych wspaniałą grafiką, dźwiękiem i muzyką obcych światów, pełnych ciekawych wyzwań, intrygujących stworzeń oraz niespodzianek.

Więcej darmowych gier w Epic Games Store

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Epic Games
promocja
darmowe gry
oferta
cyfrowa dystrybucja
promocje
prezent
okazja
Samorost 3
Epic Games Store
gry za darmo
prezenty
Amnesia: The Bunker
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

