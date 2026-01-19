Zaloguj się lub Zarejestruj

Dwie gry za darmo na Steam. Podwójna okazja na nowe prezenty

Radosław Krajewski
2026/01/19 20:10
Steam ostatnio rozpieszcza graczy.

Platforma Valve rozdaje kolejne prezenty użytkownikom komputerów osobistych. Dopiero co w miniony weekend udostępniono nową grę za darmo, a teraz pojawiły się następne darmowe okazje. Tym razem mowa o dwóch tytułach, a pierwszym z nich jest gra strategiczna Battle Simulator: Counter Stickman, która charakteryzuje się specyficzną oprawą graficzną. Gra dewelopera znanego jako Yurii Nikshych zadebiutowała w grudniu 2023 roku. Drugi prezent to niezależne przygodowe RPG Crown Champion: Legends of the Arena, które swoją premierę miało w październiku 2016 roku. Poniżej znajdziecie szczegóły obu darmowych gier na Steam.

Steam
Steam

Battle Simulator: Counter Stickman – za darmo (Steam)

Terrorystyczne siły stickmanów muszą zostać powstrzymane za pomocą precyzyjnego uderzenia taktycznego. Jesteś dowódcą bojowym oddziałów antyterrorystycznych stickmanów (CTS).

  • rozgrywka w stylu symulatora bitew
  • trójwymiarowi stickmani, poziomy oraz modele broni
  • Pomóż wygrać wojnę stickmanów z terroryzmem
  • Precyzyjna taktyka stickmanów

Crown Champion: Legends of the Arena – za darmo (Steam)

Twórcy Rhe Deed, The Deed Dynasty oraz sagi Space Pilgrim prezentują fantasy RPG z elementami symulatora zarządzania, osadzone w bezlitosnym świecie gladiatorów.

W Crown Champion: Legends of the Arena nie wcielasz się w bohatera, szlachetnego władcę ani nawet wojownika. Jesteś nowym właścicielem drużyny walczących niewolników, jednej z wielu frakcji rywalizujących o uwielbienie prostego ludu na starożytnych, owianych legendami arenach Koronnych Ziem.

Twoim zadaniem jest nadzorowanie treningu wojowników oraz rozbudowa posiadłości w skuteczną szkołę walki, jednocześnie dbając o własną reputację i pozycję wśród arystokracji królestwa. To kosztowny interes, a król domaga się swoich podatków, dlatego musisz uważnie i rozsądnie zarządzać skarbcem.

Chwała czeka na tych o odważnym sercu i niezłomnym umyśle, a także miejsce dla ich frakcji wśród legend areny…

Kolejne darmowe gry na Steam

Obie darmowe gry przypiszecie na swoim koncie klikając w przycisk „Dodaj do konta”. Promocja na obie darmówki trwa tylko do 22 stycznia do godziny 19:00 czasu polskiego.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

