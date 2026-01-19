Dwie gry za darmo na Steam. Podwójna okazja na nowe prezenty

Platforma Valve rozdaje kolejne prezenty użytkownikom komputerów osobistych. Dopiero co w miniony weekend udostępniono nową grę za darmo, a teraz pojawiły się następne darmowe okazje. Tym razem mowa o dwóch tytułach, a pierwszym z nich jest gra strategiczna Battle Simulator: Counter Stickman, która charakteryzuje się specyficzną oprawą graficzną. Gra dewelopera znanego jako Yurii Nikshych zadebiutowała w grudniu 2023 roku. Drugi prezent to niezależne przygodowe RPG Crown Champion: Legends of the Arena, które swoją premierę miało w październiku 2016 roku. Poniżej znajdziecie szczegóły obu darmowych gier na Steam.

Battle Simulator: Counter Stickman – za darmo (Steam)

Crown Champion: Legends of the Arena – za darmo (Steam)

Twórcy Rhe Deed, The Deed Dynasty oraz sagi Space Pilgrim prezentują fantasy RPG z elementami symulatora zarządzania, osadzone w bezlitosnym świecie gladiatorów.

W Crown Champion: Legends of the Arena nie wcielasz się w bohatera, szlachetnego władcę ani nawet wojownika. Jesteś nowym właścicielem drużyny walczących niewolników, jednej z wielu frakcji rywalizujących o uwielbienie prostego ludu na starożytnych, owianych legendami arenach Koronnych Ziem.

Twoim zadaniem jest nadzorowanie treningu wojowników oraz rozbudowa posiadłości w skuteczną szkołę walki, jednocześnie dbając o własną reputację i pozycję wśród arystokracji królestwa. To kosztowny interes, a król domaga się swoich podatków, dlatego musisz uważnie i rozsądnie zarządzać skarbcem.

Chwała czeka na tych o odważnym sercu i niezłomnym umyśle, a także miejsce dla ich frakcji wśród legend areny…