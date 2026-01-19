Dwie gry za darmo na Steam. Podwójna okazja na nowe prezenty

Platforma Valve rozdaje kolejne prezenty użytkownikom komputerów osobistych. Dopiero co w miniony weekend udostępniono nową grę za darmo, a teraz pojawiły się następne darmowe okazje. Tym razem mowa o dwóch tytułach, a pierwszym z nich jest gra strategiczna Battle Simulator: Counter Stickman, która charakteryzuje się specyficzną oprawą graficzną. Gra dewelopera znanego jako Yurii Nikshych zadebiutowała w grudniu 2023 roku. Drugi prezent to niezależne przygodowe RPG Crown Champion: Legends of the Arena, które swoją premierę miało w październiku 2016 roku. Poniżej znajdziecie szczegóły obu darmowych gier na Steam.
Battle Simulator: Counter Stickman – za darmo (Steam)
Terrorystyczne siły stickmanów muszą zostać powstrzymane za pomocą precyzyjnego uderzenia taktycznego. Jesteś dowódcą bojowym oddziałów antyterrorystycznych stickmanów (CTS).
- rozgrywka w stylu symulatora bitew
- trójwymiarowi stickmani, poziomy oraz modele broni
- Pomóż wygrać wojnę stickmanów z terroryzmem
- Precyzyjna taktyka stickmanów
Crown Champion: Legends of the Arena – za darmo (Steam)
Twórcy Rhe Deed, The Deed Dynasty oraz sagi Space Pilgrim prezentują fantasy RPG z elementami symulatora zarządzania, osadzone w bezlitosnym świecie gladiatorów.
W Crown Champion: Legends of the Arena nie wcielasz się w bohatera, szlachetnego władcę ani nawet wojownika. Jesteś nowym właścicielem drużyny walczących niewolników, jednej z wielu frakcji rywalizujących o uwielbienie prostego ludu na starożytnych, owianych legendami arenach Koronnych Ziem.
Twoim zadaniem jest nadzorowanie treningu wojowników oraz rozbudowa posiadłości w skuteczną szkołę walki, jednocześnie dbając o własną reputację i pozycję wśród arystokracji królestwa. To kosztowny interes, a król domaga się swoich podatków, dlatego musisz uważnie i rozsądnie zarządzać skarbcem.
Chwała czeka na tych o odważnym sercu i niezłomnym umyśle, a także miejsce dla ich frakcji wśród legend areny…
Kolejne darmowe gry na Steam
Obie darmowe gry przypiszecie na swoim koncie klikając w przycisk „Dodaj do konta”. Promocja na obie darmówki trwa tylko do 22 stycznia do godziny 19:00 czasu polskiego.
