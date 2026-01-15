Zaloguj się lub Zarejestruj

Dwie darmowe gry w Epic Games Store. Kolejne prezenty dla użytkowników PC

Patrycja Pietrowska
2026/01/15 09:00
Epic Games oferuje kolejne prezenty dla pecetowych graczy.

Nadszedł czwartek, a to oznacza, że pecetowi gracze mają okazję zgarnąć kolejne prezenty od Epic Games Store. Tym razem sklep udostępni dwie gry, które możemy przypisać do konta od godziny 17:00. Tytuły, które znalazły się w ofercie to Styx: Master of Shadows oraz Styx: Shards of Darkness. To świetna okazja, by uzupełnić cyfrową kolekcję gier.

Styx: Master of Shadows to gra infiltracyjna z elementami RPG, której akcja rozgrywa się w mrocznym uniwersum fantasy. Wcielisz się w Styxa, goblina żyjącego dwa wieki temu, skradając się, kradnąc i dokonując zabójstw.

Głęboko w zawrotnej i wielowarstwowej, opuszczonej Wieży Akenash, gdzie ludzie i elfy chronią Drzewo Świata, źródło Bursztynu – potężnego i magicznego złotego soku – kryje się szansa Styxa na odkrycie swojego prawdziwego pochodzenia... i jednoczesne zbicie fortuny. – czytamy w opisie Styx: Master of Shadows.

Styx powraca w nowej skradance przygodowej! Otrzymujesz ważną misję, podczas której odkryjesz nowe, przepastne terytoria jako Styx. Zabijaj albo omijaj wrogów – ludzi, elfy i krasnoludy – i rozpraw się z budzącymi grozę potworami.

Odkrywaj i opanuj rozległe, otwarte lokacje, przemykaj się obok lub zabijaj nowych wrogów i bossów, a także eksperymentuj z nowym wachlarzem śmiercionośnych umiejętności i broni w arsenale naszego gobliniego zabójcy.

Wspinaj się po oszałamiającym mieście elfów, przemierzaj niebezpieczne terytorium krasnoludów i przetrwaj rozległe, niezbadane krainy pełne śmiertelnych niebezpieczeństw, aby wypełnić swoją misję… porażka może mieć ogromne konsekwencje dla twoich pobratymców. – brzmi opis Styx: Shards of Darkness.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Warto pamiętać, że nadal możemy odebrać prezent z minionego tygodnia. Do godziny 17:00 przypiszemy do konta Bloons TD 6.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

