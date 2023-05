Dwie darmowe gry na Steam. Doceniona strategia prezentem dla graczy na PC

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War to bardzo ciepło przyjęta przez graczy strategia z gatunku 4X, wydana w 2018 roku. Produkcja oferuje możliwość walki o tytułową planetę Gladius Prime przez cztery frakcje: Kosmicznych Marines, Orków, Nekronów oraz Gwardię Imperialną. Każda z frakcji posiada swoje własną ścieżkę fabularną i specjalne misje do wykonania.

Aż tylu prezentów w jeden dzień chyba nikt się nie spodziewał. Najpierw Epic Games Store rozdał za darmo Fallouta: New Vegas Ultimate Edition. Następnie sklep GOG.com wyszedł z własną propozycją, oferując darmową grę z serii Warhammer 40.000. Najwidoczniej Steam nie chciał być gorszy, ale przebił pozostałe cyfrowe sklepy, oferując nie jeden, ale aż dwa prezenty. Tym samym gracze przez kilka najbliższych dni mogą wzbogacić swoja cyfrową bibliotekę o darmowe Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War oraz Hue.

Jeżeli jesteście zainteresowani oboma tytułami, to darmowe Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War znajdziecie w tym miejscu. Na odebranie gry macie czas tylko do 1 czerwca do godziny 19:00 czasu polskiego. Z kolei Hue przypiszecie za darmo do swojego konta Steam pod tym adresem. Oferta trwa dłużej i kończy się dopiero 8 czerwca o 19:00 czasu polskiego.