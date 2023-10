Dwie darmowe gry na GOG. Oferta z prezentami dla graczy na PC (Aktualizacja)

Aktualizacja: Na stronie GOG.com doszło do pomyłki. Battlevoid: Harbinger nie został dostępny za darmo, wbrew wcześniejszym informacjom na stronie sklepu, ale jedynie przeceniony. Grę możecie kupić za 6,99 zł. Wciąż jednak za darmo dostępna jest do odebrania gra The Whisperer.

Oryginalna wiadomość: Dopiero co informowaliśmy, że w sklepie internetowym GOG.com możecie za darmo zdobyć przygodówkę The Whisperer, która dostępna będzie do odebrania do 1 listopada. Najwyraźniej jeden prezent na PC to dla GOG za mało i właśnie udostępnili kolejną darmową grę, którą będzie można odebrać przez kilka najbliższych dni. Drugim tytułem do odebrania za darmo na GOG.com jest Battlevoid: Harbinger, czyli kosmiczna strategia z elementami roguelike’a i symulacji. Tytuł studia Bugbyte Ltd. zadebiutował na rynku w 2016 roku.

Battlevoid: Harbinger to gra o eksploracji kosmosu w stylu science-fiction, łącząca roguelike, turową strategię na gwiezdnej mapie i kosmiczne bitwy w czasie rzeczywistym. Jesteś młodym dowódcą, któremu powierzono zadanie wyprawy na terytoria wroga, daleko od domu, do nieznanych galaktyk, nigdy nie wiedząc, co cię spotka, gdy udasz się do nowych zakątków wszechświata.

Kolejna darmowa gra PC na GOG.com