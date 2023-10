Jeszcze jedna darmowa gra PC na GOG. Trzeba się pośpieszyć z odbiorem prezentu

Na ostatnie dni października sklep internetowy GOG.com wystartował z kolejną ofertą na darmową grę. W ciągu najbliższych dni możecie na platformie odebrać następny tytuł całkowicie za darmo. Tym razem GOG w ramach prezentuje oferuje klimatyczną przygodówkę The Whisperer od studia Chien d'Or. Co ciekawe, produkcja była już raz oferowana za darmo przez sklep, więc osoby, które nie zdążyły wtedy przypisać grę do swojego konta, teraz mają kolejną okazję.

Zbadaj opuszczoną placówkę handlową, poznaj jej otoczenie i rozwiąż straszliwą tajemnicę, jaka się w niej kryje. The Whisperer to oparta na krótkich opowiadaniach gra typu “wskaż i kliknij”, której akcja rozgrywa się w Dolnej Kanadzie na początku XIX wieku. Kanada, 1814. Znaleziono opuszczoną placówkę handlową w odległej dolinie. Dwaj mieszkańcy, którzy tam przebywali, zniknęli. Robert, podróżnik z North West Company, ma za zadanie zbadać ich zniknięcie. Aby poznać prawdę, będzie musiał stawić czoła wszelkiego rodzaju okropnościom...

Jeszcze jedna darmowa gra na GOG