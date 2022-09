Dwie części The Dark Pictures otrzymują darmowy update na current-geny

Man of Medan i Little Hope od Supermassive Games doczekały się aktualizacji do wersji na PlayStation 5 i Xboksa Series X. Co więcej, poza ulepszeniami dla konsol obecnej generacji tytuły (także w wersji pecetowej) otrzymują szereg udogodnień na poziomie gameplayowym i – że tak to niezgrabnie nazwiemy – opcji . To wszystko jest bezpłatne – sumie warto to podkreślić, bo w dzisiejszych czasach nic nie jest oczywiste. Nowości pokazano na trailerze, który zamieszczamy na samym dole.

Przede wszystkim dodano parę ustawień poziomów trudności (w tym możliwość włączenia ostrzeżeń Quick Time Events) i dorzucono nowy rozdział, w którym postacie mają parę dodatkowych okazji, by zginąć. Odświeżenia doczekały się interfejs i system interakcji. A poza tym przyspieszono nieco tempo chodzenia bohaterów i ubogacono opcje ułatwień dostępu.

Data premiery The Devil In Me

A skoro już w temacie The Dark Pictures jesteśmy, to warto wspomnieć, że jeszcze tej jesieni debiutuje czwarta (bo po Man of Medan i Little Hope było jeszcze House of Ashes) odsłona antologii o tytule The Devil in Me. Nowej części cyklu interaktywnych horrorów należy spodziewać się już 18 listopada. Tytuł trafi wtedy na pecety i konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Series X/S.