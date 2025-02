Duża aktualizacja i premiera dodatku ponownie zachęciła graczy RTS-a. Tytuł zyskał na popularności

Twórcy podzielili się sporą listą zmian, jakie trafiły do Company of Heroes 3.

Studio odpowiedzialne za trzecią odsłonę RTS-ów z cyklu Company of Heroes próbuje poprawić stosunek fanów do produkcji - obecnie na Steamie tylko 58 procent opinii jest pozytywnych. Z tego powodu doczekaliśmy się sporej aktualizacji oraz premiery dodatku, co spowodowało wzrost liczby osób na serwerach platformy Valve.

Company of Heroes 3 - opis nowości

Jakiś czas temu studio Relic Entertainment opisało ambitne plany na przyszłość - jak widzimy, obietnice nie okazały się pustymi słowami. Właśnie udostępniono Company of Heroes 3 w wersji 2.0, co stało się blisko drugiej rocznicy pojawienia się strategii na rynku. W ramach łatki doczekaliśmy się kolejnych zmian znajdujących się na bardzo długiej liście, co jest kontynuacją również obszernego patcha 1.9 z listopada 2024 roku.