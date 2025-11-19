Zaloguj się lub Zarejestruj

Duża aktualizacja Doom: The Dark Ages. Ripatorium 2.0 i dziesiątki poprawek

Mikołaj Berlik
2025/11/19 15:00
0
0

Najnowszy patch zmienia funkcjonowanie Ripatorium i poprawia wiele mechanik walki.

id Software udostępniło Title Update 3 dla Doom: The Dark Ages – największą dotąd aktualizację, która zmienia działanie Ripatorium i poprawia wiele elementów związanych z walką. Patch wprowadza nowe opcje personalizacji oraz znacząco przebudowuje sposób, w jaki funkcjonują starcia w tym trybie.

Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages – co zmienia Ripatorium 2.0 i najnowszy patch

Najważniejszą nowością jest Ripatorium 2.0, które oferuje dodatkowe presety starć, głębszą konfigurację oraz możliwość dzielenia się własnymi zestawami potyczek za pomocą Passcode’ów. Tryb jest teraz rundowy – gracze mogą wskazać zestaw przeciwników dla maksymalnie pięciu rund, z nawet dziesięcioma falami odrodzeń w każdej. Dodano też nową muzykę, ikonę nad ostatnimi wrogami w rundzie oraz poprawiono wszystkie areny, wprowadzając dodatkowe przeszkody ograniczające linie strzału.

Aktualizacja to również liczne poprawki walki. Naprawiono m.in. błąd, przez który tarcza Cacodemona blokowała ataki po zniknięciu, oraz problem z przenikaniem przez ściany przy Glory Strike na Komodo. Zaktualizowano efekty gore, zwiększając ich częstotliwość, a reakcje ragdolli przeciwników dopasowano tak, by ataki wręcz i Shield Charge były bardziej wyraziste.

GramTV przedstawia:

Patch 3 usuwa też kilka irytujących błędów. Pierwsze trafienie po checkpointach teraz poprawnie redukuje obrażenia, Atlan nie aktywuje już Brink of Death po udanym Perfect Dodge’u, a opancerzeni wrogowie odpowiednio reagują na zniszczenie pancerza. Naprawiono także problem z lekkim przechyłem kamery po przerwaniu serii Combat Shotguna blokiem tarczy.

Aktualizacja jest dostępna już teraz, a Steam pobierze ją automatycznie przy następnym uruchomieniu.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/doom-the-dark-ages-update-3-now-live-with-ripatorium-2-0-and-full-patch-notes/

Tagi:

News
aktualizacja gry
aktualizacja
id Software
Steam
Xbox Series S
Xbox Series X
PlayStation 5
PC
Doom: The Dark Ages
DOOM
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112