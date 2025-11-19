Duża aktualizacja Doom: The Dark Ages. Ripatorium 2.0 i dziesiątki poprawek

id Software udostępniło Title Update 3 dla Doom: The Dark Ages – największą dotąd aktualizację, która zmienia działanie Ripatorium i poprawia wiele elementów związanych z walką. Patch wprowadza nowe opcje personalizacji oraz znacząco przebudowuje sposób, w jaki funkcjonują starcia w tym trybie.

Doom: The Dark Ages – co zmienia Ripatorium 2.0 i najnowszy patch

Najważniejszą nowością jest Ripatorium 2.0, które oferuje dodatkowe presety starć, głębszą konfigurację oraz możliwość dzielenia się własnymi zestawami potyczek za pomocą Passcode’ów. Tryb jest teraz rundowy – gracze mogą wskazać zestaw przeciwników dla maksymalnie pięciu rund, z nawet dziesięcioma falami odrodzeń w każdej. Dodano też nową muzykę, ikonę nad ostatnimi wrogami w rundzie oraz poprawiono wszystkie areny, wprowadzając dodatkowe przeszkody ograniczające linie strzału.