Dungeons & Dragons: Złodziejski honor będzie hitem? Pierwsze recenzje zwiastują mocną pozycję dla fanów fantasy

Krytycy chwalą film przede wszystkim za humor i samą przygodę, która dostarcza mnóstwo rozrywki. Ogromna w tym zasługa aktorów, w szczególności Chrise’a Pine’a, który doskonale czuje się w tej konwencji. Prosta, ale przemyślana fabuła wystarcza, aby zaangażować widza, a stojące na wysokim poziome efekty specjalne dobrze współgrają z ogólną warstwą wizualną tytułu. Co najważniejsze, Dungeons & Dragons: Złodziejski honor ma być przystępny zarówno dla nowych widzów, jak i zadowolić fanów tego systemu fantasy.

Jeżeli gdzieś pojawiają się narzekania, to szczególnie na wątki poszczególnych bohaterów, które odstają od głównej fabuły. Niektórych nie przekonuje również antagonista filmu. W niektórych opiniach pojawiają się także głosy, że film jest zbyt oparty na humorze, na czym traci cała otoczka fantasy, która nie potrafi się przebić.

To nie tylko zabawny film fantasy, ale także świetna adaptacja sesji gier. Jest to zaproszenie do nowej, bardziej wizualnej wersji świata znanego graczom, który już pokochali — i który chyba też kochają filmowcy – Polygon (9/10)