Dune: Spice Wars z ważną aktualizacją Line in the Sand. Twórcy słuchają fanów

Gra strategiczna 4X czasu rzeczywistego od twórców gry Northgard, studia Shiro Games oraz współwydawcy Funcom – Dune: Spice Wars – kontynuuje swój rozwój we wczesnym dostępie dzięki nowej aktualizacji pod tytułem Line in the Sand, która została udostępniona wczoraj na komputerach osobistych.

Dune: Spice Wars – Line in the Sand. Nowy patch

Najnowszy patch przede wszystkim wprowadza nowe funkcje i poprawia kluczowe systemy produkcji – włączając w to wiele próśb otrzymanych od społeczności w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W informacji prasowej poinformowano, że teraz gracze mogą sprawdzić i pochwalić się swoimi osiągnięciami dzięki zupełnie nowej i bardzo pożądanej funkcji, którą jest tablica statystyk na koniec gry. Oprócz tego możemy liczyć na zbalansowanie jednostek wojskowych i znaczące ulepszenia sztucznej inteligencji (SI).