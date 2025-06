Dune: Awakening z pożądaną opcją od premiery. Funcom potwierdza świetne wieści

Każdy serwer należy do świata składającego się z kilku innych serwerów. Wszystkie współdzielą te same centra społecznościowe i region Dalekich Piasków. Dzięki temu tworzymy sąsiedztwo składające się z wielu basenów Hagga i zapewniamy graczom stałe miejsce do swobodnego budowania i korzystania z mechanik typowych dla gier survivalowych, które jednak stanowią znaczne obciążenie dla przepustowości serwerów. Łączymy je z wielkoskalowymi rozwiązaniami wieloosobowymi – znanymi z innych gier MMO – w postaci centrów społecznościowych dla setek graczy oraz Dalekich Piasków, gdzie będziecie nawiązywać kontakty z innymi grupami, handlować, walczyć i nie tylko – czytamy we wpisie twórców na Steam.