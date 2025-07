Dune: Awakening jest nękane przez cheaterów. Jeden z graczy postanowił podjąć walkę z oszustami

Mimo niedawnej fali banów, Dune: Awakening nadal nie jest wolne od oszustów. Część znanych cheaterów zdołała przetrwać ostatnią czystkę, a jeden z graczy postanowił nie dopuścić, by uszło im to na sucho.

W wątku zatytułowanym “More video evidence for Funcom to ignore” SpooN04 napisał:

Wszyscy na serwerze znają ich imiona. Wysłano SETKI zgłoszeń z materiałami wideo. Zgłaszamy ich od niemal samej premiery.

Grupa cheaterów stała się tak dobrze znana, że większość graczy na serwerze się zjednoczyła, by wspólnie domagać się ich zbanowania. Niestety, mimo licznych zgłoszeń i niezbitych dowodów, reakcja ze strony twórców, czyli studia Funcom, pozostaje znikoma. SpooN04 jednak się nie poddaje. Jak sam twierdzi, poświęcił już niezliczoną liczbę ornithopterów, by zdobywać kolejne dowody na nieuczciwą grę tej grupy.

W opublikowanych materiałach wideo widać, jak grupa cheaterów wykorzystuje nieuczciwe exploity do manipulacji mechaniką gry. Jedna z najbardziej rażących scen pokazuje ciężarówkę poruszającą się z prędkością zwiadowczego MK6, która zatrzymuje i porywa ornithoptera należącego do SpooN04, ciągnąc go za sobą przez pustkowia Arrakis. Wszystko odbywa się w bardzo niskiej ilości FPS (ok. 6), ale sam pojazd porusza się nienaturalnie szybko, przewyższając możliwości jakiejkolwiek normalnej maszyny w grze. Podobnych przypadków jest więcej. Cała społeczność graczy regularnie dzieli się filmikami pokazującymi oszustwa tej samej grupy, co tylko zwiększa frustrację wobec braku działań ze strony Funcom.

Choć twórcy gry wydają się świadomi istnienia społeczności Reddita r/DuneAwakening, z której pochodzą zgłoszenia (niedawno udostępnili na oficjalnych kanałach jedno z fanowskich wideo), nie odnieśli się bezpośrednio do sytuacji z cheaterami. Społeczność zarzuca studiu bierność i ignorowanie oczywistych przypadków łamania zasad.