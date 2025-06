Duke Nukem: D-Day odnaleziony po 24 latach. To tylko prototyp, ale w pełni grywalny za darmo

Niezbyt poważna osoba mogłaby uznać tę wersję za „w 90% kompletną”. I miałaby rację, bo technicznie jest tu sporo treści, ale gra wciąż jest wyraźnie niedokończona. To jednak fascynujący kawałek historii – zarówno tematycznie, jak i z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kultury gier – przyznała osoba, która udostępnił grę.

W obecnej wersji brakuje przerywników filmowych i głosów postaci, ale wszystkie kluczowe elementy rozgrywki są obecne, choć w uproszczonej formie. Gra rozpoczyna się w typowym dla Duke’a klubie ze striptizem, po czym bohater przenosi się w czasie, by walczyć z Trzecią Rzeszą i jej sojusznikami z kosmosu na plażach Normandii. Finałowa sekwencja to szturm na obcą bazę w Antarktyce.

To może nie tak szalona przygoda jak Time to Kill, gdzie Duke skakał po różnych epokach, ale strzelanie do nazistów nigdy się nie nudzi – dodał użytkownik.