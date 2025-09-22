Duchowy spadkobierca kultowej strategii w nowym zwiastunie. Premiera już za miesiąc, a gracze już teraz mogą sprawdzić demo

Fani staroszkolnych strategii nie mogą przejść obojętnie obok tej propozycji.

Lessaria: Fantasy Kingdom Sim to nowe dzieło studia Rockbee Team wydawane przez Polden Publishing, które właśnie doczekało się nowego zwiastuna. Produkcja swoim klimatem, ale również elementami rozgrywki nawiązuje do klasycznej serii Majesty, rozwijając jej najważniejsze mechaniki i wprowadzając świeże pomysły. Tytuł zadebiutuje już 24 października 2025 roku na Steamie. Lessaria: Fantasy Kingdom Sim – nowy zwiastun, data premiery i demo do pobrania na Steam Lessaria od początku stawia na nietypowe podejście do rozgrywki. Zamiast bezpośredniego wydawania rozkazów bohaterom, gracze skupiają się na budowie infrastruktury, zarządzaniu gospodarką i wyznaczaniu nagród za wykonanie zadań. Bohaterowie podejmują decyzje samodzielnie, kierując się własną sztuczną inteligencją oraz unikalnymi cechami osobowości. Ten model kontroli przywołuje klimat serii Majesty, ale został rozbudowany o dodatkowe elementy.

Na graczy czekają dwa tryby zabawy: fabularna kampania oraz piaskownica, w której można spokojnie rozwijać królestwo bez presji fabularnych wyzwań. Oprócz zarządzania budowlami i zasobami, zadaniem władcy będzie wysyłanie bohaterów na wyprawy, odpieranie ataków potworów i dbanie o bezpieczeństwo całego państwa. Rockbee Team zapowiada znaczące usprawnienia w stosunku do klasycznych RTS-ów. Postacie mają otrzymać rozbudowane statystyki i unikalne cechy, które mogą rozwijać się wraz z doświadczeniem. Oznacza to, że bohaterowie będą nie tylko wojownikami do wynajęcia, ale również osobowościami, które mogą zmieniać się na lepsze lub gorsze w zależności od przeżytych wydarzeń. Jak podkreślają twórcy: Rozwijamy grę, jakby była trzecią częścią serii. Nowy system walki. Oddziały bohaterów. Dodajemy wiele świeżych pomysłów do gatunku. Na Steamie udostępniono już grywalne demo, które pozwala poczuć klimat Lessarii. Choć zabrakło w nim trybu przetrwania znanego z wcześniejszych testów, deweloperzy zapowiadają jego dodanie przy okazji Steam Next Fest, który rozpocznie się 13 października.

Towarzyszący ogłoszeniu zwiastun zawierający również elementy rozgrywki, wprowadza w klimat produkcji z humorem, gdzie władca wzywa bohaterów do walki ze smokiem śmierci, ale ci zamiast rzucić się do boju, zaczynają negocjować stawki i ceny magicznych artefaktów. Twórcy wyraźnie podkreślają w ten sposób kluczową cechę rozgrywki, w której to gracze muszą motywować swoich podwładnych, a nie dowodzić nimi bezpośrednio. Rockbee Team otwarcie przyznaje, że Lessaria jest duchowym następcą Majesty, jednak nie zamierza kopiować gotowych rozwiązań. Studio regularnie przeprowadza testy, podczas których gracze mogą dzielić się opiniami i pomysłami na nowe mechaniki. Pracujemy razem z graczami. Regularne testy pozwalają wprowadzać nowe pomysły i rozwiązania, co czyni Lessarię bardziej angażującą i pełną ciekawych funkcji – zapewnia Rockbee Team.

