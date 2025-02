Duchowy spadkobierca Heroes of Might and Magic z nowymi informacjami o drugim dodatku. Zobaczymy lepsze ceny w złotówkach

Twórcy Songs of Conquest postanowili podzielić się kolejnymi szczegółami o drugim dodatku, który ma ukazać się latem bieżącego roku. Tytuł jest turową strategią z elementami RPG, a zajmujące się nim studio Lavapotion wzorowało się kultowych seriach, takich jak Heroes of Might and Magic and Total War.

Songs of Conquest - nowe wieści dotyczące rozszerzenia

Nadchodzące DLC do Songs of Conquest ma wprowadzić między innymi nową frakcję składającą się z inteligentnych roślin oraz grzybów. Pojedyncze jednostki nie będą posiadały świadomości, a ich funkcją będzie podporządkowanie całości oraz pomoc w przetrwaniu oraz ekspansji. Armie należące do nowego rodzaju będą prowadzone przez ożywione zwłoki poległych wojowników innych frakcji, które zachowają resztki dawnych osobowości.