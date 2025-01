Duchowy spadkobierca Command & Conquer otrzymał wersję demo na Steam. Ruszyły pre-ordery Tempest Rising

Slipgate Ironworks wypuściło nowy zwiastun, który zachęca graczy do sprawdzenia dema i zamówienia gry w pre-orderze. Materiał z Tempest Rising zobaczycie poniżej.

W Tempest Rising klasyczna RTS-owa AKCJA spotyka nowoczesny styl produkcji i wydajność. Inspirowana wielkimi RTS-ami z lat 90. i 2000, Tempest Rising to klasyczna, strategiczna gra czasu rzeczywistego z budowaniem bazy, której akcja przedstawia współczesny, alternatywny scenariusz wojenny. Gra zawiera 3 unikalne frakcje, z których każda ma własne podejście do walki i ekonomii, co zapewnia różnorodne strategie dla graczy o różnych stylach. Tempest Rising to również mapy z neutralnymi strukturami do zdobycia i neutralnymi populacjami do pokonania, głęboką i satysfakcjonującą rozgrywkę, która kładzie nacisk na strategię, jednocześnie nagradzając umiejętności, oraz wbudowane opcje personalizacji, które pozwalają graczom podejść do gry na swój sposób zarówno w trybie dla jednego gracza, jak i dla wielu graczy.