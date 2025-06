Drzewko odkryć w Anno 117: Pax Romana to nie tylko nowość. To próba naprawy błędów z Anno 1800

Wiedza stanie się jednym z ośmiu atrybutów w Anno 117: Pax Romana. Generować ją będzie można m.in. dzięki Grammaticusowi (instytucji edukacyjnej dla Plebejuszy) i luksusowym tabliczkom do pisania dla Ekwitów. Co ciekawe, niektóre dobra, jak na przykład wino, będą miały zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty. Twórcy podkreślają, że nowy system zmusi graczy do strategicznego planowania rozwoju.