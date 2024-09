Drugi sezon The Last of Us na zwiastunie. Pierwsze spojrzenie na Abby i nie tylko

Już na początku sierpnia mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy teaser drugiego sezonu The Last of Us. HBO najwyraźniej postanowiło natomiast przypomnieć swoim widzom o wspomnianej produkcji. Wczoraj dość niespodziewanie w sieci pojawił się bowiem oficjalny zwiastun jednego z najbardziej wyczekiwanych seriali 2025 roku.

HBO prezentuje pierwszy zwiastun drugiego sezonu The Last of Us

Pierwszy oficjalny zwiastun drugiego sezonu The Last of Us trwa niecałe dwie minuty. W materiale gracze mogą zobaczyć kilka scen niemal żywcem wyjętych z kontynuacji hitu Naughty Dog, a także kilka zupełnie nowych ujęć. Trailer zapowiada również, że widzowie muszą przygotować się na opowieść pełną emocji.