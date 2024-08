Drugi sezon The Last of Us z pierwszym teaserem. Joel stawia czoła przeszłości

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że drugi sezon The Last of Us będzie krótszy od pierwszego. Od premiery nowych odcinków dzieli nas jeszcze co najmniej kilka miesięcy, ale HBO postanowiło przypomnieć fanom produkcji Naughty Dog o wspomnianym serialu. W sieci pojawił się bowiem pierwszy teaser kontynuacji historii Ellie oraz Joela.

HBO prezentuje pierwszy teaser drugiego sezonu serialu The Last of Us

Udostępniony przez HBO materiał nie należy do najdłuższych, ponieważ trwa dokładnie 24 sekundy. Pierwszy teaser pozwala rzucić okiem na Joela i Ellie, a także kilku innych bohaterów znanych z The Last of Us Part II, w tym m.in. na Abby, która otrzymała jedno, krótkie ujęcie. W materiale przez moment pojawiają się nawet Blizny. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie sami.