Drugi sezon The Last of Us będzie krótszy. Ale kolejne to nadrobią

Twórcy mówią nawet o czwartym sezonie The Last of Us.

Produkcja drugiego sezonu The Last of Us trwa w najlepsze. Niedawno do obsady dołączył nowy aktor, który powtórzy swoją rolę znaną z gier. Jest również zła wiadomość dla fanów serialu HBO. Stacja potwierdziła, że nowy sezon będzie krótszy od poprzedniego. The Last of Us – drugi sezon będzie krótszy od pierwszego Pierwszy sezon The Last of Us liczył dziewięć godzinnych odcinków. Drugi sezon będzie znacząco krótszy i zaoferuje tylko siedem epizodów. Twórcy nie ujawnili, czy ubiegłoroczny strajk scenarzystów i aktorów miał wpływ na zmniejszoną liczbę odcinków.

Jest również dobra wiadomość. The Last of Us prawdopodobnie nie skończy się na trzecim sezonie i powstanie jeszcze czwarty. Twórcy obiecują, że trzeci sezon będzie „znacznie większy” i o większej skali wydarzeń. Po nim ma powstać jeszcze czwarty sezon, więc fani nie muszą obawiać się, że jakieś ważne fabularne wydarzenie znane z gier Naughty Dog zostanie pominięte. Najwyżej zostanie odłożone w czasie i pojawi się w kolejnych sezonach. Materiał fabularny, który otrzymaliśmy z drugiej części gry, to znacznie więcej niż materiał fabularny z pierwszej części gry, więc od początku musieliśmy wymyślić, jak opowiedzieć tę historię na przestrzeni sezonów. Kiedy to robisz, szukasz naturalnych punktów przerwania akcji i jak to ustaliliśmy, w tym sezonie punkt zawieszenia historii nastąpił po siedmiu odcinkach – powiedział scenarzysta i showrunner Craig Mazin. W drugim sezonie znajdzie się przynajmniej jeden odcinek o dużej skali wydarzeń. Twórcy jednak zdają sobie sprawę, że fabuła w The Last of Us Part 2 jest na tyle rozległa i wielowątkowa, że nawet poświęcenie jej dwóch sezonów nie wystarczy. Warto przypomnieć, że HBO oficjalnie nie zamówiło jeszcze trzeciego i czwartego sezonu serialu. Nie sądzimy, że będziemy w stanie opowiedzieć tę historię nawet w ciągu dwóch sezonów [2 i 3], ponieważ nie spieszymy się i podążamy interesującymi ścieżkami, co zrobiliśmy również w pierwszym sezonie. Mamy wrażenie, że prawie na pewno tak się stanie – dopóki ludzie będą oglądać, a my będziemy mogli tworzyć więcej seriali telewizyjnych – sezon 3 będzie znacznie obszerniejszy. I rzeczywiście, ta historia może wymagać czwartego sezonu – dodał Mazin.

W obsadzie nowych odcinków znaleźli się: Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy, Rutina Wesley jako Maria. Do obsady dołączają Kaitlyn Denver jako Abby, Isabela Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Ariela Barer jako Mel, Tati Gabrielle jako Nora, Spencer Lord jako Owen, Jeffrey Wright jako Isaac i Danny Ramirez jako Manny. W serialu wystąpi gościnnie również Catherine O’Hara. Serial The Last of Us został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmana. Jest to koprodukcja z Sony Pictures Television. Producentami wykonawczymi są Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan i Rose Lam. Przypomnijmy, że drugi sezon The Last of Us zadebiutuje w 2025 roku.

