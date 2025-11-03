Druga i ostatnia odsłona tego zapomnianego RPG od Obsidian ma już 19 lat. Trzecia część wciąż w sferze marzeń?

Gra zadebiutowała 31 października 2006 roku w USA, a 3 listopada w Europie. 19 lat po premierze Neverwinter Nights 2 wielu graczy wciąż zastanawia się, czy kultowa seria zasłużyła już na kolejną część – zwłaszcza po sukcesie Baldur’s Gate 3, który ponownie rozbudził zainteresowanie klasycznymi RPG-ami opartymi na Dungeons & Dragons. Czy byłoby to sensowne i oczekiwane posunięcie?
19 lat premiery Neverwinter Nights 2
Neverwinter Nights 2, wydane w 2006 roku przez Obsidian Entertainment, przeniosło graczy do fantastycznego świata Faerûnu – doskonale znany fanom uniwersum Forgotten Realms. Akcja rozpoczyna się od dramatycznych wydarzeń w rodzinnej wiosce bohatera, które zmuszają go do wyruszenia w niebezpieczną podróż. Po drodze gracz staje przed licznymi wyzwaniami, spotyka sojuszników i przeciwników, a jego celem staje się powstrzymanie mrocznego zagrożenia.
Jak pamiętamy, mechanika gry pozwalała na bezpośrednie sterowanie drużyną postaci niezależnych, które prowadzą własne rozmowy i mają własne zdanie – podobnie jak w Baldur’s Gate. Mogliśmy korzystać z różnorodnych podras, klas prestiżowych, czarów i atutów, a główna kampania zajmowała od 40 do 60 godzin. Co ciekawe, rozbudowany edytor modułów umożliwiał tworzenie własnych przygód i scenariuszy, co sprawia, że świat gry pozostaje żywy także dzięki społeczności graczy.
Już wtedy Obsidian Entertainment udowodniło, że potrafi tworzyć złożone światy fantasy, łącząc wiernie zasady Dungeons & Dragons 3.5 z narracją pełną wyborów moralnych i dyplomacji. Dziś studio, należące do Microsoftu, jest kojarzone z ostatnich tytułów, m.in. The Outer Worlds 2 oraz Avowed. Warto przypomnieć, że w Polsce Neverwinter Nights 2 ukazało się dzięki CD Projekt i doczekało się dwóch edycji kolekcjonerskich oraz dwóch wydań standardowych. Grę można obecnie nabyć w rozszerzonej wersji m.in. w sklepie Steam. Co ciekawe, gra niedawno pojawiła się też na Nintendo Switch 2.
Będzie trzecia odsłona?
Neverwinter Nights 2 spotkało się z pozytywnym odbiorem krytyków – średnia ocen na Metacritic wyniosła 82%. Gra zdobyła nagrodę Best Story w 2006 roku, pokonując m.in. The Elder Scrolls IV: Oblivion. Chwalono fabułę i zarządzanie drużyną, choć nie obyło się bez krytyki błędów technicznych. Gra doczekała się dwóch głównych dodatków kampanii: Maska zdrajcy (Mask of the Betrayer, 2007) i Gniew Zehira (Storm of Zehir, 2008), które wprowadzały nowe klasy, podras, czary oraz dodatkową zawartość fabularną. Warto dodać, że w 2009 roku wydano także moduł Tajemnice Westgate (Mysteries of Westgate), traktowany jako mniejsza, niezależna przygoda rozszerzająca świat gry.
Jeśli chodzi o trzecią odsłonę gry, to nie została ona zapowiedziana, co nie przeszkadza jednak w spekulacjach. Fani wciąż marzą o powrocie tego tytułu, zwłaszcza po sukcesie Baldur’s Gate 3. Na Reddicie wciąż pojawiają się dyskusje o ewentualnej trzeciej odsłonie:
Mam nadzieję, że kiedyś powstanie, ale może minąć sporo czasu, jeśli w ogóle do tego dojdzie” – pisze jeden z fanów, wyrażając zarówno nadzieję, jak i ostrożny sceptycyzm.
Byłoby fajnie… ale szczerze mówiąc zadowoliłbym się jedynie remasterem NWN2 wraz z dodatkami.
Myślę, że sukces BG3 skłoni firmy do podjęcia próby wejścia na ten rynek. Może zobaczymy nowe Arcanum, Neverwinter Nights albo Icewind Dale. Może nowego Shadowrun. Dajmy im rok lub dwa na ogłoszenie czegoś takiego.
Czy 19 lat po premierze warto wrócić do Neverwinter Nights 2 i stworzyć jej trzecią odsłonę? Dajcie znać w komentarzu. Pewne jest, że ten powrót klasycznego RPG byłby fascynujący i mógłby w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych mechanik i narracji.
