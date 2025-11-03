Druga i ostatnia odsłona tego zapomnianego RPG od Obsidian ma już 19 lat. Trzecia część wciąż w sferze marzeń?

Neverwinter Nights 2, wydane w 2006 roku przez Obsidian Entertainment, przeniosło graczy do fantastycznego świata Faerûnu – doskonale znany fanom uniwersum Forgotten Realms. A kcja rozpoczyna się od dramatycznych wydarzeń w rodzinnej wiosce bohatera, które zmuszają go do wyruszenia w niebezpieczną podróż. Po drodze gracz staje przed licznymi wyzwaniami, spotyka sojuszników i przeciwników, a jego celem staje się powstrzymanie mrocznego zagrożenia.

Gra zadebiutowała 31 października 2006 roku w USA, a 3 listopada w Europie. 19 lat po premierze Neverwinter Nights 2 wielu graczy wciąż zastanawia się, czy kultowa seria zasłużyła już na kolejną część – zwłaszcza po sukcesie Baldur’s Gate 3, który ponownie rozbudził zainteresowanie klasycznymi RPG-ami opartymi na Dungeons & Dragons. Czy byłoby to sensowne i oczekiwane posunięcie?

Jak pamiętamy, mechanika gry pozwalała na bezpośrednie sterowanie drużyną postaci niezależnych, które prowadzą własne rozmowy i mają własne zdanie – podobnie jak w Baldur’s Gate. Mogliśmy korzystać z różnorodnych podras, klas prestiżowych, czarów i atutów, a główna kampania zajmowała od 40 do 60 godzin. Co ciekawe, rozbudowany edytor modułów umożliwiał tworzenie własnych przygód i scenariuszy, co sprawia, że świat gry pozostaje żywy także dzięki społeczności graczy.

Już wtedy Obsidian Entertainment udowodniło, że potrafi tworzyć złożone światy fantasy, łącząc wiernie zasady Dungeons & Dragons 3.5 z narracją pełną wyborów moralnych i dyplomacji. Dziś studio, należące do Microsoftu, jest kojarzone z ostatnich tytułów, m.in. The Outer Worlds 2 oraz Avowed. Warto przypomnieć, że w Polsce Neverwinter Nights 2 ukazało się dzięki CD Projekt i doczekało się dwóch edycji kolekcjonerskich oraz dwóch wydań standardowych. Grę można obecnie nabyć w rozszerzonej wersji m.in. w sklepie Steam. Co ciekawe, gra niedawno pojawiła się też na Nintendo Switch 2.

Będzie trzecia odsłona?

Neverwinter Nights 2 spotkało się z pozytywnym odbiorem krytyków – średnia ocen na Metacritic wyniosła 82%. Gra zdobyła nagrodę Best Story w 2006 roku, pokonując m.in. The Elder Scrolls IV: Oblivion. Chwalono fabułę i zarządzanie drużyną, choć nie obyło się bez krytyki błędów technicznych. Gra doczekała się dwóch głównych dodatków kampanii: Maska zdrajcy (Mask of the Betrayer, 2007) i Gniew Zehira (Storm of Zehir, 2008), które wprowadzały nowe klasy, podras, czary oraz dodatkową zawartość fabularną. Warto dodać, że w 2009 roku wydano także moduł Tajemnice Westgate (Mysteries of Westgate), traktowany jako mniejsza, niezależna przygoda rozszerzająca świat gry.

Jeśli chodzi o trzecią odsłonę gry, to nie została ona zapowiedziana, co nie przeszkadza jednak w spekulacjach. Fani wciąż marzą o powrocie tego tytułu, zwłaszcza po sukcesie Baldur’s Gate 3. Na Reddicie wciąż pojawiają się dyskusje o ewentualnej trzeciej odsłonie: