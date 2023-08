Druga część 3 sezonu Wiedźmina nie przyciągnęła wielu widzów. Ale serial i tak jest liderem na Netflixie

Druga część trzeciego sezonu Wiedźmina zadebiutowała na Netflixie w miniony czwartek. Pierwsze pięć odcinków nowej serii nie zdołały jednak przyciągnąć zbyt wielu widzów i serial w cztery pierwsze dni wygenerował tylko 73 mln godzin, co dało 15,2 mln odtworzeń. Okazało się, że był to najlepszy wynik dla trzeciego sezonu i w pierwszym pełnym tygodniu przygody Geralta straciły na oglądalności do poziomu 13,8 mln wyświetleń. Jeżeli Netflix mógł liczyć na zmianę oglądalności, to tylko od widzów, którzy czekali na cały sezon, aby rozpocząć jego oglądanie. Teraz już wiemy, że takich osób było jednak niewielu i cały trzeci sezon Wiedźmina w ubiegłym tygodniu oglądano przez 59 mln godzin, co przełożyło się na 7,8 mln wyświetleń.

Wyniki oglądalności 3 sezonu Wiedźmina

Wynik ten pozwolił Wiedźminowi wrócić na fotel lidera tygodniowego rankingu najpopularniejszych seriali Netflixa. Produkcja nie miała jednak żadnej konkurencji, gdyż w ubiegłym tygodniu druga część trzeciego sezonu Wiedźmina była jedyną dużą serialową premierą.