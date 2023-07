Pożegnanie Henry’ego Cavill jako Geralta miało być inne. Twórcy zmienili zakończenie 3 sezonu Wiedźmina

Pożegnanie z Geraltem Henry’ego Cavilla już za nami. Niedawno do sieci trafiło ostatnie zdjęcie z planu prezentujące aktora w swojej ikonicznej już roli. Twórcy zafundowali swojej odchodzącej gwieździe kolejną widowiskową scenę akcji, wieńczącą trzeci sezon Wiedźmina. Okazuje się, że scena mogła wyglądać trochę inaczej i na pewnym etapie zdecydowano się usunąć jedno z ujęć.

Zakończenie 3 sezonu Wiedźmina mogło być nieco inne

Redanian Intelligence poinformowało, że jeszcze podczas kręcenia nowych odcinków Wiedźmina, dotarli do informacji, że jedną z ostatnich scen sezonu miała być wielka bitwa Geralta z żołnierzami Nilfgaardu, w której wiedźminowi pomaga Milva. W scenie pojawił się również Cahir, który wszystkiemu przyglądał się z daleka. Miała być to sugestia, że postać podążą śladami Geralta, Jaskra i Milvy, co byłoby zgodne z wydarzeniami, które znamy z Chrztu ognia.