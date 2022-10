Drug Dealer Simulator 2 nadchodzi. Otrzymaliśmy zwiastun i pierwsze szczegóły

Przedstawiciele studia Byterunners Game wspólnie z wydawcą Movie Games oficjalnie zapowiedzieli grę Drug Dealer Simulator 2, czyli pełnoprawną kontynuację bardzo ciepło przyjętego hitu z 2020 roku. Standardowo, otrzymaliśmy pierwszy zwiastun i garść szczegółów, które pojawiły się na platformie Steam.

Witaj we wczesnych latach 2000! Masz na imię Eddie, a pasmo złych decyzji doprowadziło cię do sytuacji, w której wyjęty spod prawa szukasz azylu. Ale nie ma co się martwić, Isla Sombra to idealne miejsce dla takich jak ty! Jednak nie zamierzasz się tak po prostu poddać i zostać na tej wyspie na zawsze. Dowiedź swojej wartości i wykorzystaj swoje rozliczne talenty, żeby odzyskać swoje dawne życie! Zbicie fortuny po drodze też nie zaszkodzi…