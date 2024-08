DRIVE Rally z datą premiery na PC. Gra zadebiutuje we wczesnym dostępie

Na targach gamescom zobaczyliśmy kolejny zwiastun rozgrywki z #DRIVE Rally, zręcznościowej gry rajdowej w stylu lat 90. od studia Pixel Perfect Dude. Gra ma się pojawić we wczesnym dostępie 25 września na komputerach osobistych. Już teraz możemy zagrać w wersję demo produkcji.

#DRIVE Rally – opis gry

#DRIVE Rally to stylizowana na lata 90. gra rajdowa polskiej firmy Pixel Perfect Dude. Ścigamy się w niej w wielu ciekawych lokacjach, takich jak lasy Holzbergu, dzicz Revontulii czy krajobrazy Dry Crumbs. Tytuł oferuje nam łatwy do opanowania, lecz wymagający wiele czasu do perfekcyjnego nauczenia się model jazdy. W grze pojawi się również tryb fotograficzny oferujący wiele możliwości edytowania zapisanych zdjęć.