Dredge na Nintendo eShop za 43,60 zł – najniższa cena w historii

Poprowadź swój trawler rybacki, aby odkrywać odległe wyspy i otaczające je głębiny, i zobaczyć, co kryje się pod powierzchnią wody. Sprzedawaj swoje połowy lokalnym mieszkańcom i wykonuj zadania, aby dowiedzieć się więcej o burzliwej przeszłości każdego z tych obszarów. Wyposaż swoją łódź w lepszy sprzęt, aby trałować głębokie rowy morskie i żeglować do odległych krain, ale pamiętaj o upływającym czasie. To, co znajdziesz w ciemności, może Ci się nie spodobać...

Cechy gry

● Rozwiąż zagadkę: poprowadź swój trawler rybacki po odległych wyspach, z których każda ma swoich mieszkańców, dziką przyrodę do odkrycia i historie do poznania.

● Przeszukuj głębiny: przeszukuj morze w poszukiwaniu ukrytych skarbów i wykonuj zadania, aby uzyskać dostęp do nowych, niezwykłych umiejętności.

● Doskonal swoje rzemiosło: badaj specjalny sprzęt i ulepszaj możliwości swojej łodzi, aby uzyskać dostęp do rzadkich ryb i cennych głębinowych osobliwości.

● Łów ryby, aby przetrwać: sprzedawaj swoje znaleziska miejscowym, aby dowiedzieć się więcej o każdym obszarze, i ulepszaj swoją łódź, aby dotrzeć do jeszcze bardziej odległych miejsc.

● Walcz z niepojętym: wzmocnij swój umysł i wykorzystaj swoje umiejętności, aby przetrwać wyprawy na wodę po zmroku.