Zaloguj się lub Zarejestruj

Dredge na Nintendo eShop za 43,60 zł – najniższa cena w historii

Mikołaj Berlik
2025/11/09 16:00
0
0

Mroczna przygoda o łowieniu ryb i odkrywaniu tajemnic taniej na Switchu.

W sklepie Nintendo eShop trwa promocja na uznaną grę niezależną Dredge. Ten klimatyczny tytuł łączący eksplorację, łowienie ryb i elementy horroru można kupić za 43,60 zł, czyli aż o 60% taniej niż zwykle. To historycznie najniższa cena gry na konsoli Nintendo Switch.

Dredge

Dredge – oferta w Nintendo eShop

W Dredge wcielamy się w rybaka odkrywającego mroczne sekrety skryte w głębinach oceanu. Produkcja studia Black Salt Games zebrała bardzo pozytywne opinie graczy i recenzentów – na ten moment na Steamie aż 96 procent recenzji jest pozytywnych.

Poprowadź swój trawler rybacki, aby odkrywać odległe wyspy i otaczające je głębiny, i zobaczyć, co kryje się pod powierzchnią wody. Sprzedawaj swoje połowy lokalnym mieszkańcom i wykonuj zadania, aby dowiedzieć się więcej o burzliwej przeszłości każdego z tych obszarów. Wyposaż swoją łódź w lepszy sprzęt, aby trałować głębokie rowy morskie i żeglować do odległych krain, ale pamiętaj o upływającym czasie. To, co znajdziesz w ciemności, może Ci się nie spodobać...

Cechy gry

● Rozwiąż zagadkę: poprowadź swój trawler rybacki po odległych wyspach, z których każda ma swoich mieszkańców, dziką przyrodę do odkrycia i historie do poznania.

● Przeszukuj głębiny: przeszukuj morze w poszukiwaniu ukrytych skarbów i wykonuj zadania, aby uzyskać dostęp do nowych, niezwykłych umiejętności.

● Doskonal swoje rzemiosło: badaj specjalny sprzęt i ulepszaj możliwości swojej łodzi, aby uzyskać dostęp do rzadkich ryb i cennych głębinowych osobliwości.

● Łów ryby, aby przetrwać: sprzedawaj swoje znaleziska miejscowym, aby dowiedzieć się więcej o każdym obszarze, i ulepszaj swoją łódź, aby dotrzeć do jeszcze bardziej odległych miejsc.

● Walcz z niepojętym: wzmocnij swój umysł i wykorzystaj swoje umiejętności, aby przetrwać wyprawy na wodę po zmroku.

GramTV przedstawia:

Oferta potrwa do 6 grudnia, więc chętni na ten niezależny hit mają jeszcze trochę czasu, by skorzystać z przeceny.

Tagi:

Nintendo
Nintendo Switch
promocja
Team 17
promocje
Dredge
Black Salt Games
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112