Dredge na Nintendo eShop za 43,60 zł – najniższa cena w historii

W Dredge wcielamy się w rybaka odkrywającego mroczne sekrety skryte w głębinach oceanu. Produkcja studia Black Salt Games zebrała bardzo pozytywne opinie graczy i recenzentów – na ten moment na Steamie aż 96 procent recenzji jest pozytywnych.
Poprowadź swój trawler rybacki, aby odkrywać odległe wyspy i otaczające je głębiny, i zobaczyć, co kryje się pod powierzchnią wody. Sprzedawaj swoje połowy lokalnym mieszkańcom i wykonuj zadania, aby dowiedzieć się więcej o burzliwej przeszłości każdego z tych obszarów. Wyposaż swoją łódź w lepszy sprzęt, aby trałować głębokie rowy morskie i żeglować do odległych krain, ale pamiętaj o upływającym czasie. To, co znajdziesz w ciemności, może Ci się nie spodobać...
Cechy gry
● Rozwiąż zagadkę: poprowadź swój trawler rybacki po odległych wyspach, z których każda ma swoich mieszkańców, dziką przyrodę do odkrycia i historie do poznania.
● Przeszukuj głębiny: przeszukuj morze w poszukiwaniu ukrytych skarbów i wykonuj zadania, aby uzyskać dostęp do nowych, niezwykłych umiejętności.
● Doskonal swoje rzemiosło: badaj specjalny sprzęt i ulepszaj możliwości swojej łodzi, aby uzyskać dostęp do rzadkich ryb i cennych głębinowych osobliwości.
● Łów ryby, aby przetrwać: sprzedawaj swoje znaleziska miejscowym, aby dowiedzieć się więcej o każdym obszarze, i ulepszaj swoją łódź, aby dotrzeć do jeszcze bardziej odległych miejsc.
● Walcz z niepojętym: wzmocnij swój umysł i wykorzystaj swoje umiejętności, aby przetrwać wyprawy na wodę po zmroku.
GramTV przedstawia:
Oferta potrwa do 6 grudnia, więc chętni na ten niezależny hit mają jeszcze trochę czasu, by skorzystać z przeceny.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!