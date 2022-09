DreamWorks Jeźdźcy smoków: Legenda Dziewięciu Światów już dostępne. Zobacz premierowy trailer

„Jak wytresować smoka” to seria bajek, którą uwielbia większość z nas. Niewykluczone więc, że wiele osób chętnie sięgnie po DreamWorks Jeźdźcy smoków: Legendy dziewięciu światów, czyli produkcję, której akcja rozgrywa się w świecie pełnym ziejących ogniem stworów . Gra jest już dostępna, a sprawdzić ją mogą posiadacze PC oraz konsol Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Zachęcamy do zapoznania się z premierowym trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.

DreamWorks Jeźdźcy smoków: Legendy dziewięciu światów to produkcja skierowana raczej do młodszego odbiorcy, ale jeśli ktoś dorosły ma ochotę polatać różnorakimi smokami, to nie dajcie sobie wmówić, że jesteście na to za starzy. W takich momentach zawsze dobrze się sprawdza gadka o pielęgnowaniu swojego wewnętrznego dziecka.