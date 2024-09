Dragon’s Dogma 2 z polską wersją językową. Capcom udostępnił nową aktualizację

Wraz z najnowszą aktualizacją Dragon’s Dogma 2 doczekała się polskiej wersji językowej (napisy i interfejs) zarówno na PC, jak i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S . To jednak nie koniec wartych uwagi nowości. Wspomniany patch wprowadza bowiem tryb casual, który oferuje nieco łatwiejszą rozgrywkę.

Kilka dni temu zapowiedziano, że Dragon’s Dogma 2 wykorzysta moc PS5 Pro i „wkrótce” otrzyma kolejną aktualizację . W kwestii patcha Capcom nie rzucał słów na wiatr, ponieważ jest on już dostępny zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach. Najnowsza „łatka” do drugiej części Dragon’s Dogma powinna zadowolić przede wszystkim graczy z Polski.

Najnowsza aktualizacja to także kolejne poprawki dotyczące przeciążenia procesora w niektórych sytuacjach i zmniejszenie częstotliwości awarii. Capcom dodał także nowe animacje dla pionków oraz głównego bohatera. Poszczególne klasy również doczekały się kilku zmian. Szczegółowy opis patcha dostępny jest na oficjalnej stronie Dragon’s Dogma 2.

Na koniec przypomnijmy, że Dragon’s Dogma 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Capcomu, to zapraszamy Was do lektury: Dragon's Dogma II - recenzja. Podróże małe.

