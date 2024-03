Dragon’s Dogma 2 z pierwszą aktualizacją. Wyczekiwana opcja wreszcie dostępna

W ubiegłym tygodniu na rynku zadebiutowało nowe RPG akcji – Dragon’s Dogma 2. Premierze towarzyszły kontrowersje związane z mikrotransakcjami, a tytuł zebrał masę negatywnych opinii na platformie Valve . Teraz jednak zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami , do Dragon’s Dogma 2 trafiła konkretna aktualizacja wprowadzająca kilka ważnych zmian i poprawek.

Dragon’s Dogma 2 – aktualizacja wprowadzająca pierwsze zmiany i poprawki już dostępna na PC i PS5

Capcom udostępnił już graczom na PC oraz PS5 pierwszą aktualizację do Dragon’s Dogma 2. Update wprowadza między innymi wyczekiwaną przez graczy opcję rozpoczęcia nowej gry, posiadając już zapisany stan rozgrywki. Zwiększona została również liczba dostępnych w sklepach przedmiotów Art of Metamorphosis do 99 sztuk.