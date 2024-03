Dragon’s Dogma 2 miażdżone na Steam. Gracze krytykują szokującą decyzję Capcomu

Japońska firma dość niespodziewanie wprowadziła do swojej gry mikrotransakcje.

W trakcie Future Games Show Spring Showcase 2024 mieliśmy okazję zobaczyć premierowy zwiastun Dragon’s Dogma 2. Nowe action-RPG zadebiutowało dziś w nocy zarówno na PC, jak i konsolach. Wspomniana produkcja zbiera jednak fatalne recenzje na Steam, gdzie gracze krytykują zaskakującą decyzję firmy Capcom.

Dragon’s Dogma 2 zbiera negatywne recenzje na Steam. Wszystko przez mikrotransakcje

Japońska firma – bez wcześniejszych zapowiedzi – zdecydowała się bowiem wprowadzić do Dragon’s Dogma 2 mikrotransakcje, które część graczy określa mianem „pay-to-win”. Użytkownicy za dodatkową opłatą mogą bowiem otrzymać m.in. kamień przebudzenia, który pozwala przywrócić pokonaną postać do życia. Nie jest to jednak największy problem.