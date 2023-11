Oficjalne wymagania sprzętowe gry Dragon's Dogma 2. Tytuł zaoferuje ray tracing

Dziś odbył się obiecywany pokaz gry Dragon’s Dogma 2, podczas którego Capcom zaprezentował nowy materiał z rozgrywki i ujawnił oficjalną datę premiery produkcji – szczegóły na ten temat możecie znaleźć w osobnej wiadomości. To jednak nie wszystko, ponieważ poznaliśmy też pełne wymagania sprzętowe dla wersji pecetowej, a sami dewelopery ujawnili, że gra otrzyma wsparcie dla technologii ray tracingu. Nie wiemy jednak, co to ma dokładnie oznaczać w samej produkcji.

Dragon’s Dogma 2 – oficjalne wymagania sprzętowe PC

Minimalne wymagania sprzętowe

USTAWIENIA GRY: 1080p/30 FPS

1080p/30 FPS SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 (64-bitowy) lub Windows 11 (64-bitowy)

Windows 10 (64-bitowy) lub Windows 11 (64-bitowy) PROCESOR: Intel Core i5 10600 lub AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 10600 lub AMD Ryzen 5 3600 KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce GTX 1070 lub AMD Radeon RX 5500 XT (8GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1070 lub AMD Radeon RX 5500 XT (8GB VRAM) PAMIĘĆ RAM: 16 GB

16 GB DIRECTX: wersja 12

Rekomendowane wymagania sprzętowe