Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake pokryte złotem. Square Enix potwierdza gotowość gry na premierę

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/31 11:00
Square Enix oficjalnie potwierdziło, że Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake osiągnęło złoty status, co oznacza zakończenie prac nad grą i gotowość do tłoczenia fizycznych kopii.

Informacja o statusie “gold” została ogłoszona w mediach społecznościowych oficjalnego profilu serii. Postowi towarzyszyło zdjęcie twórcy serii, Yujiego Horii, oraz producenta Masaakiego Hayasaki, którzy pozują z gotowymi kopiami gry. Co istotne, zakończenie prac nastąpiło aż dwa miesiące przed premierą, co jest rzadkością w branży, gdzie przesunięcia terminów i opóźnienia stały się niemal normą. To pokazuje pewność Square Enix i deweloperów z ARTDINK co do stabilności i jakości gry.

Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake

Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake gotowe na premierę

Pierwsze dwie części Dragon Quest, które pierwotnie ukazały się na konsoli Famicom w 1986 i 1987 roku, doczekały się pełnego odświeżenia w popularnym stylu HD-2D. Ten charakterystyczny wizualny miks pikselowej nostalgii i nowoczesnych efektów graficznych został spopularyzowany przez sukces Octopath Traveler z 2018 roku oraz Live a Live z 2022 roku.

W listopadzie 2024 roku podobny lifting przeszedł Dragon Quest 3 HD-2D Remake, który nie tylko zebrał rewelacyjne recenzje, ale też osiągnął sukces komercyjny, przekraczając założone prognozy sprzedaży. Dzięki premierze Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake cała klasyczna trylogia Erdricka z ery NES będzie dostępna w nowoczesnej oprawie na aktualnych platformach.

Square Enix z pewnością liczy na to, że Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake powtórzy ten sukces, a może nawet go przebije, tym bardziej, że tytuł zawiera dwie gry w jednym pakiecie. W komentarzach pod ogłoszeniem fani nie kryli entuzjazmu, chociaż część z nich zwróciła uwagę na drobną kontrowersję związaną z tym, że wersja na Switch 2 zostanie wydana na kartridżu z kodem do pobrania gry, a nie w pełni fizycznej formie.

To wyjątkowy moment nie tylko dla fanów serii, ale też dla historii japońskich gier RPG. To właśnie Dragon Quest w latach 80. stworzył fundamenty gatunku, które do dziś inspirują twórców na całym świecie. Premiera Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake już 30 października 2025 roku i raczej nic już tego nie zmieni. Dla fanów to nie tylko powrót do korzeni, ale i szansa, by przeżyć legendarną historię Erdricka w zupełnie nowej jakości.

