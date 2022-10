Dragon Ball: The Breakers – gra już dostępna. Zobacz zwiastun premierowy

Zainteresowanie naszymi wrażeniami przedpremierowymi z Dragon Ball: The Breakers mogło wskazywać na to, że wiele osób planowało przyjrzeć się tej produkcji nieco bliżej. Debiut gry już za nami, a pierwsze recenzje niestety nie napawają optymizmem. Dotychczas na Steam tytuł doczekał się niespełna 500 opinii, a odsetek pozytywnych głosów wynosi zaledwie 61%. Zachęcamy Was do zapoznania się z trailerem premierowym, który być może przekona Was do tego, by dać Dragon Ball: The Breakers szansę.

Czy Dragon Ball: The Breakers zdobędzie serca graczy?

Produkcja autorstwa Dimps Corporation nie jest kolejnym typowym RPG, MMO czy sieciową nawalanką jeden na jednego z Goku, Vegetą i resztą kultowych postaci, a asymetryczną grą akcji, w której siedmiu graczy próbuje przeżyć ataki ósmego. Warto zaznaczyć, że ocaleni to zwykli cywile, którzy w trakcie ucieczki będą zdani na swój spryt oraz współpracę z innymi uwięzionymi w surrealistycznym, pełnym chaosu świecie.



Na koniec przypomnijmy, że Dragon Ball: The Breakers zadebiutowało na rynku 14 października, a gra jest dostępna na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch. Warto dodać, że konsolowe wydania są dostępne również w wersji fizycznej. Jeśli zdecydujecie się na zakup takiej wersji, to otrzymacie kilka drobnych cyfrowych bonusów