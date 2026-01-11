Dragon Ball Super ocenzurowane w przedziwny sposób. Niemal wycięto jedną z postaci z powodu jej wyglądu

Cenzura w świecie Dragon Ball powraca w zaskakujący sposób. Tym razem nie chodzi jednak o brutalniejsze sceny walki czy krew, lecz o… kwestie kadrowanie. Na australijskiej platformie ABC iview widzowie zauważyli fragment odcinka Dragon Ball Super, w którym jeden z bohaterów został niemal całkowicie wycięty.

Dragon Ball Super – Mr. Popo został ocenzurowany

Sprawę nagłośnił użytkownik serwisu X znany jako Gamer Zamasu, publikując krótki klip ze sceny, w której Goku rozmawia z Dende. Problem w tym, że w oryginale obok nich stoi również Mr. Popo, lecz w wersji streamingowej w serwisie ABC iview kamera została ustawiona tak, aby całkowicie go ukryć. Efekt wygląda co najmniej niezgrabnie i szybko stał się obiektem kpin wśród fanów.

Wczytywanie ramki mediów.